Vegan fenomen ‘açlıktan’ mı öldü?

Vegan beslenme savunucusu sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova 39 yaşında hayatını kaybetti. Yakınları, Samsonova’nın sadece egzotik meyve diyetiyle beslendiği için ‘açlıktan’ öldüğünü öne sürdü.

Fotoğraf: Instagram

‘Zhanna D’Art olarak da tanınan ve milyonlarca takipçisi bulunan Samsonova Güneydoğu Asya turu sırasında rahatsızlanıp hastaneyle kaldırılmıştı.

New York Post‘un haberine göre bir arkadaşı basına verdiği demeçte, Samsonova’nın Sri Lanka gezisindeyken bitkin göründüğünü, tedavi görmesi için evine gönderildiğini ancak kendisinin tekrar geldiğini söyledi:

“Üst katında oturuyordum ve he sabah cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı.”

Annesi de Samsonova’nın ölümünü ‘kolera benzeri bir enfeksiyon’la ilişkilendirse de otopsi raporu henüz açıklanmadı.

Çiğ vegan diyet uyguluyordu

Pişirilmeyen otlarla yapılan yemeklere ağırlık verdiği belirtilen Samsonova’nın son dört yıldır ‘tamamen çiğ vegan bir diyet’ uyguladığı öne sürüldü. Bir arkadaşına göre Samsonova yedi yıldır yalnızca jackfruit ve durian meyveleriyle besleniyordu.