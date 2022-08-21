Koyun kırkma rekoru: Aynı zamanda bağış topladı

Galler’de yaşayan bir kişi, dokuz saatte 902 koyun kırkarak rekor kırdı.

Fotoğraf: BBC

Lloyd Rees (28) cuma günü, ilk iki saatte 203 koyun kırktı. Sonraki yedi saatte sayı 902’ye ulaştı. Bu, Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda) rekoru. Bir önceki rekor, geçen hafta 882 koyun kırkan Nick Greaves’e aitti.

Rees, sadece rekor kırmakla kalmadı. Galler Ambulans Hizmetleri ve Parkinson Derneği’ne toplam 1700 sterlin (36 bin 373 lira) bağış topladı.

16 yaşında koyun kırkmaya başlayan Rees, sadece ülkesinde değil başka ülkelerde de bu işi yapıyor.

Cuma günü kendisine destek veren herkese teşekkür eden Rees, rekorunu geliştirmek istediğini söyledi.