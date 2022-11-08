Yarının köylerinde dijital dönüşüm

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Trendyol, ‘Yarının Köyleri’ projesiyle dijital dönüşüme katkı sunuyor.

Trendyol kurucu ortağı Begüm Tekin (solda) ve UNDP Türkiye temsilcisi Louisa Vinton

E-ticaret platformu Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye’nin köylerinin üretim potansiyelini dijital teknolojileri kullanarak artırmayı hedefleyen ve kırsal kalkınmayı destekleyen ‘Yarının Köyleri’ projesini başlattı.

Proje kapsamında Trendyol, teknolojik yetkinliklerini UNDP saha tecrübesini kullanacak. Sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün oluşturulması ve Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması hedefler arasında. Örnek köylerin günlük hayatta ve üretim süreçlerinde dijital teknolojilere daha rahat erişebilmesi için dijital merkezler de kurulacak.

Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde üç pilot köy ile başlayacak olan ‘Yarının Köyleri’ projesi ile beş

yılda toplam 10 köye ulaşılması hedefleniyor.