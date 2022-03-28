Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evdeki üç çocuk ‘sevgi evleri’ne yerleştirildi

Düzce’de kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan yaşları 8 ile 11 aralığındaki üç çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince ‘sevgi evleri’ne yerleştirildi.

Fotoğraflar: AA

Kötü koku ihbarı üzerine Beyciler Mahallesi’ndeki eve giden zabıta ekipleri, çiftin 8-11 yaş aralığındaki 3 çocuğuyla çöp yığınları arasında yaşadığını gördü.

Ekiplerce buradan alınan çocuklar, yemek ihtiyaçları karşılandıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan çocuklar, ‘sevgi evleri’ne yerleştirildi.

Belediye ekipleri de evin temizlenmesi için çalışma başlattı.

AA’nın aktardığına göre çocukların babasının bekçi olduğu, rahatsızlığı bulunan annelerinin ise çalışmadığı öğrenildi.