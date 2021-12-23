Korumalı hesap için ikinci dolar kuru: 11,63

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için ikinci rakamı açıkladı.

Kur korumalı TL mevduatlar, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlıyor. Sistemde parasını TL vadeli hesapta tutanlara kur yükselişiyle oluşabilecek zarar Hazine tarafından ödeniyor.

Merkez Bankası, bu tür hesaplar için aralarında dolar, avro, Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini’nin de olduğu toplam 22 para biriminin kur rakamını her gün saat 11:00’de açıklıyor.

Mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru dün ilk kez 12,34 olarak açıklanmıştı.

Bugün açıklanan dolar kurunun seviyesi ise 11,63 oldu. Avro kuru için açıklanan rakam ise 13,18.