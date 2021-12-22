Korumalı hesap için ilk dolar kuru: 12,34

Kamudan alacaklarını tahsil edememeleri nedeniyle zor günler geçiren tıbbi cihaz sektörü temsilcileri bugün birkez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Koca, sektöre 27 Aralık’tan itibaren ödemelere başlanacağı sözü verildi.