Korumalı hesap için ilk dolar kuru: 12,34

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12,3480 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı.
Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatların detayları da dün duyurulmuştu.
Açıklamada, Merkez Bankası’nın kur farkı hesaplamaları için her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağı belirtilmişti.