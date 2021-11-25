Korsan maç yayını 10 dakikada kapatılacak

Türkiye’de şifreli canlı spor organizasyonlarının yüzde 88’i kaçak olarak izleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na verilecek yetkiyle, korsan yayınların 10 dakikada kapatılması planlanıyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre TBMM Sanayi Komisyonu’nda görüşülen enerji paketinin içinde korsan yayınla ilgili bir düzenleme yer aldı.

Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Can Acaroğlu ihaleyle satılan ve ücret karşılığında izlenme olanağı verilen şifreli kanalların yüzde 88 oranında kaçak izlendiğinin ortaya çıktığını aktardı. Ceza işlemlerinin uzaması nedeniyle sonuç alınamadığı belirlenince, hızla müdahale maddesi kondu. Türkiye Futbol Federasyonu’na verilecek yetkiyle, korsan yayınlar 10 dakikada kapatılacak.

Acaroğlu, düzenlemenin amacını şöyle anlattı: “Türkiye Futbol Federasyonu’na böyle bir yetki verilerek bu kapatma sürecinin günler değil, saatler değil, hatta dakikalara indirilmesi ve on dakika içerisinde böyle kararlar verilebilmesi sağlanacak. Bu sağlanabilirse, doksan dakika içerisinde onar dakikalık sürelerle birkaç kere kapatıldığında, seyircilerin artık bunu tercih etmeyeceği amaçlanıyor.“

Komisyonda kabul edilen maddenin ardından, teklifin gelecek haftalarda TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşması bekleniyor.