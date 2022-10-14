Corona virüsüne yakalandıktan sonra yürüme yetisini kaybetmişti: Sekiz ay sonra ilk adımını attı

İzmir’de, Covid-19 nedeniyle 25 gün entübe edilen ve bu süreçte yürüme yetisini kaybeden 45 yaşındaki Remzi Karaman, fizik tedavi ve rehabilitasyonla sekiz ay sonra yeniden adım atmaya başladı.

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AA’nın aktardığına göre Buca’da yaşayan inşaat işçisi Karaman, geçen ocakta eklem ağrıları ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Nefes almakta güçlük çekince yoğun bakım servisine alınan Karaman entübe edildi. 25 gün sonra uyandırılan hasta 45 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

90 kilo olarak girdiği yoğun bakım servisinden 45 kilo olarak çıkan Karaman, kas yapısında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yürüyememeye başladı. Evde solunum egzersizleri ve kaslarının gelişmesini sağlayan fizik tedavi hareketlerini yapan Karaman yürüyemeyince haziranda yeniden hastaneye yatırıldı.

Hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon servisinde kalan Karaman sekiz ay sonra ilk adımını attı.

‘Aşı olmadığım için pişmanım’

Yoğun bakım sürecinin çok zor geçtiğini anlatan Karaman şöyle konuştu: “Yoğun bakımdayken kafam hariç hiçbir yerim oynamıyordu. En çok da bir daha yürüyememe korkusu beni çok etkiledi. Ancak fizik tedavi doktorlarının talimatlarına uyarak yavaş yavaş yürümeye başladım.”

Yürümeye başladıktan sonra 60 kiloya kadar çıktığını belirten Karaman, aşı olmadığı için pişmanlık yaşadığını, Covid-19’un hafife alınmaması gerektiğini ifade etti.