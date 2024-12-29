Köpeklerin soğukta kışlık kıyafetlere ihtiyacı var mı?

Köpeklerin tüyleri nedeniyle soğuk havalardan etkilenmeyeceğini düşünüyoruz ancak uzmanlar köpeklerin de kışlık kıyafetlere ihtiyacı olduğunu söylüyor.

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Kışlık dış giyim evcil hayvanlar için giderek daha popüler hale geliyor. İnsanlar için kıyafet üreten markalar şimdilerde köpek ürünleri satmaya başladı ve birçok evcil hayvan sahibi artık köpekleriyle uyumlu montlar giyiyor.

Uzmanlar, köpeklerin kışlık kıyafet giymesinin sevimli ve bazen de komik olduğunu ancak aslında birçok köpeğin soğuk havalarda sıcak tutulmasının önemli olduğunu söylüyor.

Veteriner hekim ve ‘Speaking for Spot’ kitabının yazarı Nancy Kay, “Bir köpeğin kış soğuklarında korunmaya ihtiyaç duyup duymadığını belirleyen birkaç faktör vardır” diyor.

Veteriner hekim bu önemli faktörlerin; iklim, cins, yaş, boyut, sağlık ve kürk yapısı olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Sibirya kurdu, Malamut, Samoyed gibi arktik ırklar, kar için yetiştirilmiş köpeklerdir ve bu yüzden gerçekten korumaya ihtiyaç duymazlar.

Eğer tam tersini, mesela ince bacakları ve açık renkli tüyleri olan bir tazıyı düşünürseniz bu köpeklerin kesinlikle korumaya ihtiyacı vardır.“

Çünkü yaklaşık 40.000 yıl önce insanlar kurtları evcilleştirmeye başladığında kurtların onları sıcak tutan parkalara ihtiyacı yoktu.

Fakat bu vahşi hayvanlar geçen bin yıllar boyunca içeride yaşayan çeşitli köpek ırklarına dönüştükçe, birçoğu onları dış etkenlerden koruyan doğal kalın kürklerini kaybetti.

‘Köpekler değişti’ diyen Kay, son yıllarda soğuğa karşı hassas ırkların daha popüler hale geldiğini belirtiyor.

Peki bir köpek ne zaman kışlık kıyafet giyinmeli?

Kay, bir köpeğin dışarıya tuvalet ihtiyacını gidermek için çıkması durumunda koruyucu ekipmana ihtiyacı olmadığını ancak soğukta uzun süre kalacaksa onu korumanın önemli olduğunu söylüyor.

Veteriner hekim “Yaygın bir yanlış kanı, köpeklerin tüylü olduğu ve soğuktan asla rahatsız olmayacaklarıdır. Bu kesinlikle doğru değil” diyor.

Uzmanlar genel bir kural olarak, daha büyük ırkların genellikle kışlık giysilere ihtiyaç duyma olasılıklarının daha düşük olduğunu ancak daha küçük ırkların vücut sıcaklıklarını düzenlemede daha çok zorlandıklarını ve özellikle sıcaklığın donma noktasının altına düştüğü yerlerde yaşıyorlarsa sıcak katmanlar ve botlar giymeleri gerektiğini söylüyor.

Titreme iyi bir göstergedir

Kay, yaş ve sağlık gibi etkenlerin de göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

“Yaş veya hastalık nedeniyle daha kırılgan olan bir köpek de üzerine bir ceket giydirmek için bir sebeptir. Hayvanınızı ve çevrenizi tanıyın.“

Veteriner hekim, nispeten ılıman iklimlerde bile köpeklerin çok üşüyebileceğini, titremenin ve köpeğin yürüyüşe çıkmak konusunda endişelenmesinin iyi bir işaret olduğunu söylüyor.

Bir çok köpek dostu, hayvanlarının dışarıya çıktıklarında titreyerek ya da eve dönmek isteyerek üşüdüklerini belli ettiğini doğruluyor.

Amerikan Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği Toplum Hekimliği Kıdemli Tıbbi Direktörü Lori Bierbrier, köpeklerin soğuk havaya çok fazla maruz kalmaları halinde hipotermiye yakalanma risklerinin arttığı konusunda uyarıyor: “Sizin için çok soğuksa, evcil hayvanınız için de çok soğuktur.“

Doğru kıyafeti seçmek önemli

Küresel evcil hayvan giyim pazarının büyüklüğü geçen yıl 5,56 milyar dolar olarak değerlendirildi ancak uzmanlar, evcil hayvanlara yönelik kışlık giyim dünyasında moda ile işlevsellik arasındaki sınırların bir nebze bulanıklaştığını söylüyor.

Kay şu sözlerle doğru kıyafet seçiminin önemini vurguluyor:

‘Köpeklerini giydirmeden önce sahipleri şunu düşünmeli: Bunu köpeğin iyiliği için mi yoksa kendi iyiliğim için mi giydiriyorum? Bence bazı insanlar bunu her şeyden çok bir moda ifadesi olarak yapıyor.’

Lori Bierbrier’se “Doğru şekilde oturmayan bir ceket rahatsız edicidir ve köpeğin cildinde tahrişe neden olabilir. Kışlık paltoların her zaman su geçirmez olması gerekir. Kışlık giysilerin köpeğinizin hareketlerini, görüşlerini, nefes alma veya havlama yeteneklerini kısıtlamadığından emin olun” dedi.

Köpeğinizi kıyafet giymeye nasıl ikna edebilirsiniz?

Uzmanlar köpeğin kıyafetler konusunda eğitilmesinin de faydalı olacağını düşünüyor.

Oregon eyaletinin Portland kentinde köpek eğitmeni Sassafras Patterdale, “Eğitim bileşeni, sıklıkla göz ardı edilen önemli parçalardan biridir” diyor.

Tricks in the City kitabının yazarı Patterdale, köpeklere kışlık giysileri giydirmeden önce yavaşça tanıtmayı, keşfetmelerine izin vermeyi ve ödüller sunmayı öneriyor.

Patterdale, “Bunu birkaç eğitim seansı boyunca tekrarlayın ve köpeğinizin kışlık giysileri giydiği süreyi çok yavaş bir şekilde artırmaya başlayın” tavsiyesinde bulunuyor.

Veteriner hekim Kay, “Köpekler insanlar gibi olmasa da bizimle konuşuyorlar. Sadece dikkat etmemiz gerekiyor” diyor ve köpeğin ihtiyacını anlamanın yolunun buradan geçtiğini belirtiyor.