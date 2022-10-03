Köpek ‘Biber’in mesanesinden 55 taş çıkarıldı

Adana’da kanlı idrar yapma şikayetiyle veteriner hekime götürülen ‘Biber’ isimli köpeğin mesanesindeki 55 taş operasyonla alındı.

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AA’nın aktardığına göre Hakan Boloğlu, üç yaşındaki terrier cinsi köpeğini kanlı idrar şikayetiyle vetenire götürdü.

Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, köpeğin tahlil ve röntgen işlemleri sonrasında mesanesinde taş olduğunu belirlediklerini ve ameliyata aldıklarını aktardı.

‘Türkiye’de benzeri görülmemiş’

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Sayar, şunları söyledi:

“Köpeğin mesanesinden 15 tane 2 buçuk santim iriliğinde, 40 tane de nohut büyüklüğünde taş çıkardık. Türkiye’de benzeri görülmemiş bir şey bu. Yaklaşık 1 buçuk 2 santimetrelik bir kesiyle bütün taşları temizleyerek idrar torbasını kapattık. Biber, şu an eski sağlığına kavuştu. Daha önce de benzer ameliyatlar yaptık ancak normalde 2-3 tane taşa rastlıyorduk. Bu taşlar hayvanın içtiği sudan, aldığı gıdadan meydana geldiği gibi, vücut kendi kendine de üretebiliyor.”