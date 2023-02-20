Koordinatör vali Bilgin: Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak?

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, deprem yardımı için ‘memurlar ve işçilerin bir aylık maaşlarını bağışlamasını’ istedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilendiği depremde en az 41 bin 156 yurttaş yaşamını yitirdi.

Bilgin, pazartesi akşamı ilçedeki koordinasyon merkezindeki açıklamasında kelimesi kelimesine şunları dedi: “Çağrıda bulunuyorum, özellikle de şunu söylüyorum: Yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum, diyorum ki: Hepimiz malının yüzde 10’unu bu süreç için bağışlasınlar.

Vatandaşlarımız gönül rızasıyla… 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka sürece bağışlayalım… Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin, 10 liramız 20 lira olsun. Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız.”