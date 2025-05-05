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Yaramazlara biraz batar!

Konya'da bir binada patlama: Biri ağır 12 yaralı

Konya’nın Karatay ilçesindeki bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Biri ağır 12 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Dört katlı bir binanın üçüncü katında patlama meydana geldi.


İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan biri ağır 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan dört katlı bir binanın üçüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir.

Olayda ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir.”

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