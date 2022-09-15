Konut satışları geçen yıla göre yüzde 12,7 düştü

Türkiye genelindeki konut satışları ocaktan bu yana azaldı. Satışlar, geçen yılın ağustosuna göre yüzde 12,7 azalırken, temmuza göre arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Bu sayı geçen ay 93 bin 902’ydi.

Verilere göre, konut satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 943 bin 791 olarak kaydedildi.

18 bin 485 konutun satıldığı İstanbul’da geçen yılın aynı döneminde 24 bin 286 konut satılmıştı.

9 bin 736 konutun satıldığı Ankara’daysa yine geçen yılın aynı döneminde 13 bin 642 konut satılmıştı.

İzmir’de de düşüş var: 6 bin 395 konutun satıldığı kentte geçen yılın aynı döneminde 7 bin 731 konut satılmıştı.

İpotekli satışlarsa ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 azalarak 22 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18’de kaldı.

Yabancıya konut satışı

Yabancılara konut satışları da ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 10,1 azalarak 5 bin 273 oldu.

Ağustosta toplam konut satışları içinde yabancılara satışın payı da yüzde 4,3.

Ağustosta Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 1238 konut alırken, İran vatandaşları 633, Irak vatandaşları 417 konut aldı.