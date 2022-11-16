Konut satışları ekimde çakıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ülke genelinde konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu.

Konut satışı ekimde yüzde 25,3 azaldı (AA)

TÜİK tarafından açıklanan konut satışları verilerine göre, ekimde ipotekli konut satışları da geçen yıl aynı aya göre yüzde 52,7 azalışla 13 bin 268 adet olarak kaydedildi.

Ocak-ekim dönemindeyse toplam konut satışları yüzde 6,7 artışla 1,16 milyon adet, ipotekli konut satışları yüzde 15,2 artışla 241 bin 869 adet oldu.

İstanbul en yüksek paya sahip

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve yüzde 16,5’le en yüksek paya sahip. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 7,9 payla Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve yüzde 6,2 payla Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konutla Hakkari, 42 konutla Ardahan ve 69 konutla Bayburt oldu.

Sıfır konut satışları

Türkiye genelinde sıfır konut satış sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 azalarak 32 bin 692 oldu. Toplam konut satışları içinde sıfır konut satışının payı yüzde 31,8 oldu.

İkinci el konut satışları

İkinci el konut satışlarında 69 bin 968 konut el değiştirdi.

Ülke genelinde ikinci el konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalarak 69 bin 968 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ekim dönemindeyse bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 815 bin 43 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışları

Yabancılara ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak 5 bin 377 konut satıldı.

Ekimde toplam konut satışları içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konut satışıyla Antalya aldı.