Konut kampanyasına 10 günde 8 bin başvuru

İktidarın ‘orta gelirli’ için duyurduğu konut kampanyasına 10 günde 8 bin 27 kişi başvuru yaptı.

Fotoğraf: AA

‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası‘nda 100 bin ailenin ev sahibi olması hedefleniyor. Diğer detaylar arasında asgari peşinat oranının yüzde 10 olması, faiz oranının yüzde 0,69’dan başlayacak şekilde belirlenmesi ve taksitlerin hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek olması var.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ”Birinci bölgede azami geliri 80 bin lira olan, ikinci bölgede azami geliri 65 bin lira olan ve üçüncü bölgede azami geliri 45 bin lira olanların faydalanabileceği bir kampanya bu” demişti.

Ancak aylık ödemenin hanehalkı gelirinin yüzde 40’ını aşmaması esası üzerinden gidildiğinde İstanbul’da konut kredisi alacakların aylık 120 bin lira kazancı olması gerekiyor. İkinci bölge için bu aylık 70 bin liraya çıkıyor. Üçüncü bölge içinse aylık 50 bine çıkıyor.

Bu durum kampanyaya başvuruyu da etkiledi.

16 Ocak’ta başlayan program kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarına 10 günde 8 bin 27 başvuru gerçekleştirildi.

Başvuruların 1859’u İstanbul’u kapsayan birinci bölgede, 1797’si Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’yı kapsayan ikinci bölgede, 4 bin 371’i de diğer illeri kapsayan üçüncü bölgede ev sahibi olmak isteyenler tarafından yapıldı.