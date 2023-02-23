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Yaramazlara biraz batar!

Konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinde yüzde 1 KDV oranı uygulaması genişletildi

Cumhurbaşkanlığı’nın 14 Şubat’ta yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararı kapsamında konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinde yüzde 1 KDV oranı uygulaması genişletildi.

Adıyaman. Fotoğraf: AA

Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinde montaj ve kurulum da dahil olmak üzere KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanması hüküm altına alındı.


Cumhurbaşkanlığı’nın 14 Şubat’ta yayımlanan kararında, prefabrik yapı ile konteynerlerin, olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31 Aralık’a kadar afetzedeler ile KDV Kanununun 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde %1 oranında KDV uygulanması öngörülmüştü.

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