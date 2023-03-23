ABD Kongresi’nde Türkiye atışması: Zor bir müttefik

ABD Kongresi, Türkiye atışmasına sahne oldu. Bir senatör Batı karşıtı dış politika hamleleri ve antidemokratik icraatlar sayıp “Böyle bir ülkeye ne dersiniz” diye sordu, dışişleri bakanı, “Zor müttefik derim” diye yanıt verdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın iki gündür soruları yanıtladığı ABD Kongresi oturumlarında Türkiye de gündemdeydi.

VOA Türkçe’nin haberine göre bugünkü oturumda Türkiye’ye olası F-16 savaş uçaklarının satışı konuşuldu.

Blinken, Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçağı ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kiti satışını NATO için önemine dikkat çekerek savundu.

Bakan, NATO müttefikleri olarak Yunanistan ve Türkiye’nin ittifak içinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli ekipmanı sağlaması gerektiğini söyledi.

Blinken, devamında şunları kaydetti: “Türkiye’nin geliştirilmiş F-16’ları ve modernizasyon kitlerini alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu NATO ve ittifak için önemli. Aynı zamanda müttefikler arasında, yani Türkiye ile Yunanistan arasında var olan gerilimin giderilmesi ve bu iki ülkenin durumu gerginleştirecek eylem ve söylemlerde bulunmamaları için de çalışıyoruz.”

Türkiye atışması

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez’se Türkiye’yi şu sözlerle eleştirdi: “ABD yasasını ihlal ederek Rusya’dan askeri ekipman alan, cezaevinde neredeyse her ülkeye kıyasla daha fazla avukat ve gazeteci bulunan, Rusya’ya yönelik AB liderliğindeki yaptırımlarına katılmayan ama Rusya’ya 100 milyon dolar değerinde ihracat yapan, NATO’nun kritik genişlemesini engelleyen, UNESCO kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek kiliseyi camiye çeviren (Ayasofya’yı kastediyor), ABD büyükelçiliğinin yerel çalışanlarını hapse atan bir ülkeye ne dersiniz?”

Blinken soruya, “Sanırım zor bir müttefik derim” yanıtını verdi.

Menendez ise, “Ben bu ülkeye Türkiye derim” diyerek Türkiye’nin F-16’ları almayı hak etmediğini düşündüğünü söyledi.

ABD’li senatör bu yıl başında da, ”Erdoğan hükümetinin demokrasi ve insan hakları değerlerini önemsemeyen davranışları nedeniyle satışa karşı çıkıyorum. Erdoğan tehditlerine son verinceye kadar bu satışı onaylamayacağım. Türkiye güvenilir bir müttefik gibi davranmalı” demişti.