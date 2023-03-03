ABD: Türkiye, yaptırımların delinmesinde ‘aktarma noktası’

ABD’de üç bakanlığın ortak açıklamasında Türkiye, Ermenistan, Özbekistan ve Çin üzerinden yapılan ticaretle, Rusya’ya yönelik yaptırımların delindiği uyarısı yapıldı.

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Batılı ülkeler, Ukrayna işgali sonrasında Rusya’ya yönelik çok sayıda yaptırım uygulamaya başladı. Ancak Türkiye, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’nın da olduğu bazı ülkeler bu yaptırımlara katılmadı.

ABD bir süredir bu ülkeler üzerinden yaptırımların delinmesine göz yummayacaklarına yönelik açıklamalar yapıyor.

Şubat başında ABD Hazine Bakanlığı üst düzey yetkilisi Brian Nelson, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde ‘Rusya’yla kurulan ticari ilişkilerin Ukrayna işgalini durdurma çabalarını engellediğini’ söylemişti.

Bu durum ABD Maliye, Ticaret ve Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı ortak açıklama ve ayrıntılı bilgi notunda da vurgulandı.

Açıklamada Rusya yaptırımlarının sıkı şekilde uygulanmasına yönelik çabalara rağmen ‘kötü niyetli’ kişilerin ihracat denetimlerinden kaçınmak için paravan şirket ya da üçüncü aracıları kullandığı belirtildi.

Açıklamada Çin, Türkiye, Ermenistan ve Özbekistan’ın, satışı yasaklanan veya kısıtlanan malzemelerin yasadışı şekilde Rusya ya da Belarus’a yeniden yönlendirilmesinde sık kullanılan ‘aktarma noktaları’ olabildiği kaydedildi.

Bilgi notunda bu durumların tespiti için ayrıntılı tanımlamalara da yer verildi.