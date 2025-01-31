Kongo'da, M23 isyancıları eyalet başkentini ele geçirdi: İktidarı istiyoruz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC), isyancı 23 Mart Hareketi (M23) Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı ele geçirdiklerini duyurdu: “İktidarı istiyoruz.”

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Ülkenin doğusunda, M23 ile devlet güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar yıl başından bu yana sürüyor.

M23, ülkenin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkelerince 23 Mart 2009’da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda’yı M23’e destek vermekle suçluyor, Ruanda’ysa iddiaları reddediyor.

M23 büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 bini aşkın kişi yerinden oldu.

M23 lideri Corneille Nangaa, dün Goma’da düzenlediği basın toplantısıysa eyalet başkentinin kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini duyurdu.

M23 lideri Nanga (solda üçüncü)

Goma, 2012’de M23 üyelerinin kontrolüne geçmiş ancak güvenlik güçlerince 12 günde geri geri alınmıştı.

Nangaa “Kinşasa’ya gitmek, iktidarı almak ve ülkeyi yönetmek istiyoruz” dedi.

Hükümetle diyaloğa da açık olduklarını belirten Nangaa, Goma’da insani yardımların sağlanması için çalıştıklarını ve halkın günlük yaşamına devam etmesini istediklerini kaydetti.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’yse isyancılara karşı geniş çaplı askeri seferberlik çağrısı yaptı.