Komplo teorisyeni David Icke’in Hollanda’ya girişi yasaklandı

Kamu düzeni için risk oluşturması gerekçesiyle komplo teorisyeni David Icke’in Hollanda’ya girmesi yasaklandı. Covid-19 kurallarını eleştiren protestoya katılacaktı.

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Icke, 1990’larda uç teorileri teşvik ederek öne çıkmış ve Covid-19 pandemisiyle yeni bir takipçi kitlesi bulmuştu.

Virüsün 5G cep telefonu ağlarıyla yayıldığını ve bir Yahudi grubun olaya karıştığını söyleyen Icke, Pazar günü Amsterdam’da hükümetin Covid-19 kararlarını eleştiren protestoculara hitap edecekti.

Gerginliğe neden olabileceği için yasaklandı

Icke’in iki yıllık seyahat yasağı ilk olarak kendi web sitesinden bildirildi. Komplo teorisyeni, Hollanda makamlarının kendisine ülkedeki varlığının farklı gruplar arasında gerginliğe neden olabileceğini ve kamu düzenini bozabileceğini söyleyen bir mektup gönderdiğini söyledi.

Icke, yasağın AB’nin vizesiz Schengen bölgesini de kapsadığını ve bunun diğer 25 ülkeden de yasaklandığı anlamına geldiğini söyledi.

Hollanda Adalet Bakanlığı, yerel basına yasağı doğruladı ancak başka bir yorumda bulunmadı.

Amsterdam belediye başkanı, polis ve savcılık, geçtiğimiz ay, gösterinin organizatörlerinden Icke’i “antisemitik ve incitici açıklamaları” nedeniyle davet etmekten vazgeçmelerini istemişti.

Eski bir futbolcu ve spor yayıncısı olan Icke, hesapları Covid-19 yanlış bilgilendirme ile ilgili kuralları ihlal ettiği için 2020’de Facebook ve Twitter’da da yasaklanmıştı.