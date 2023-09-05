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Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli’de yolcu otobüsünde 76,5 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli’de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili altı şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Kocaeli Emniyet Müdürlüğü

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde durdurulan yolcu otobüsünü narkotik köpeği ‘Zeyna’ ile aradı.


Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın arka koltuk alt bölmesinde aramaları yoğunlaştıran ekipler, buraya zulalanmış 150 pakette 76 kilo 500 gram eroin buldu.

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Akşam Postası / 5 Eylül 2023

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