Kocaeli’de tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un yeni bir sahnesi var artık. Maltepe Cumriyet Parkı’nda, yeşil alan ve içinde kuğuların yüzdüğü bir göletin yanı başındaki Sahne Cumhuriyet. Mekan, oyuncu Emre Karayel ve Ankara’da Tiyatro Yeniden’i kuran Dersu Yavuz Altun’un işbirliğiyle 2 Mart’ta kapılarını açıyor.