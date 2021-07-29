Kocaeli Emniyet Müdürlüğü: Orman yangını ‘çevre temizliği’ yapmak isterken çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün aktardığına göre Körfez ilçesinde ormanlık alandaki yangına çevre temizliği yapmak için eski tahta parçalarını tutuşturan kişi neden oldu.

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Açıklamada Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ormanlık alanda öğle saatlerinde meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlendiği aktarılarak şunlar kaydedildi: “Yapılan araştırmada, bahse konu bölgede bulunan 5 No’lu Özel Halk Otobüsü Kooperatifi işletmesinin çalışanı H.İ’nin, çevre temizliği yapmak için eski tahta parçalarını bir araya toplayarak yaktığı anlaşılmıştır. Bu esnada ateşin çalılık alana sıçrayarak kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 20 dönümlük çalılık alan yanmış, daha sonra yangın soğutma çalışmalarına başlanmıştır.”

Şüpheli H.İ. hakkında, ‘taksirle yangına sebebiyet verme ve 6831 sayılı Orman Kanunu’na muhalefet’ suçlarından gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.