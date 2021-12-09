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Yaramazlara biraz batar!

Koca’dan sağlık müdürlerine: 5 dakikada bir muayeneden sakının

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla yayınlanan genelgede, “Kamuoyunda gündem olduğu gibi 5 dakikada bir muayene yapıldığı şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır” dendi.

Genelgede, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için az zamanda çok hasta bakılarak değil yaygın poliklinik hizmeti planlanarak randevulu muayene kapasite artırımı sağlanması istendi.


Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS), hasta memnuniyeti öncelenerek etkin bir şekilde kullanılması amacıyla yayınlandığı belirtilen genelgeyle, sistemin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden il sağlık müdürleri sorumlu tutuldu.

‘Gerekirse mesai dışı poliklinik hizmeti verin’

81 ilin sağlık il müdürüne gönderilen genelgede özetle şu ifadeler yer aldı:

“Hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi, hizmete erişim ve hasta memnuniyeti açısından önceliğimizi oluşturmaktadır. Bu minvalde;

1) Sağlık tesislerinde aktif görev yapmakta olan hekimlerin aylık çalışma programları nitelikli bir şekilde planlanmalıdır.

2) Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde az zamanda çok hasta bakılarak değil yaygın poliklinik hizmeti planlanarak randevulu muayene kapasite artırımı sağlanmalıdır.

3) Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır. Kamuoyunda gündem olduğu gibi 5 dakikada bir muayene yapıldığı şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır.

4) MHRS’ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetveli olmalı, periyodik olarak güncellenmeli ve sistemdeki görünürlüğünün 15 günün altına düşmemesi sağlanmalıdır.

5) İhtiyaç duyulması halinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunulmalıdır.”

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