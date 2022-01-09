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Yaramazlara biraz batar!

KOBİDER Başkanı: Faiz indirimleri kredi faizlerinde düşüş sağlamadı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin kredilerde beklenilen düşüşü sağlamadığı için KOBİ’lerin kredi alamadığını belirtti.

BloombergHT’nin aktardığına göre Özgenç, şunları söyledi: “Faiz oranlarının düşmesinden dolayı bankaların küçük ve büyük işletmelere düşük faizli kredi vermeleri sağlanmalı. Şayet bu sağlanamıyorsa, o zaman faiz indiriminin reelde bir anlamı kalmıyor. KOBİ’ler ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi, istihdam sağlayabilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmesi için kredi almak zorundadır. Biz KOBİDER olarak, sahada yaptığımız çalışmada ‘faizler indirildi siz neden uygulamıyorsunuz?’ diye banka yetkilerine sorduğumuzda, ekonomi piyasasının riskli olduğunu, tedbir amaçlı kredi faizlerini yüksek tuttuklarını söylüyorlar.


Özgenç, yüzde 14’lük politika faizine rağmen kredi faizlerinin yüzde 30’ları bulduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bazı bankaların reklamını yaptıkları ‘KOBİ bankacılığı’ bu olmamalı. Söylem ile eylem çelişmemeli. Kaldı ki, bazı bankaların, ‘KOBİ bankacılığı yapıyoruz’ söylemlerini uygulamalarında göremiyoruz.”

Merkez Bankası (MB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz çağrısı ile geçen yıl eylül ayından bu yana 500 baz puan faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 14’e çekmişti.

Ticari kredi faizleri yine sert yükseldi

Ticari kredi faizlerinde keskin artış

Bankalardaki kredi faizleri daha da arttı

Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

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