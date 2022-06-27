Klasik müziğin caz hali bu gece Esma Sultan’da

En İyi Avrupalı Müzisyen ödülünün sahibi Enrico Pieranunzi ve arkadaşları bu gece İstanbul Caz Festivali kapsamında sahneye çıkıyor.

Enrico Pieranunzi Trio Fotoğraf: Roberto Cifarelli

Sade fakat zengin yorumuyla caz müziğine özgün katkıları olan Roma doğumlu piyanist Enrico Pieranunzi, kariyeri boyunca Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden gibi ünlü isimlerle kayıt yapmış ödüllü bir müzisyen.

1997’de Belçikalı efsane caz gitaristi Django Reinhardt’a ithafen verilen Django d’Or Ödülü’nü ‘En İyi Avrupalı Müzisyen’ dalında aldı.

Son yıllarda New York’ta caz kulüplerinde sahneye çıkan sanatçı, caz ve klasik müziği ustaca bir araya getirmesiyle tanınıyor.

Enrico Pieranunzi Trio, bu gece 21:00’de Boğaz’ın büyülü atmosferinde çalacak.