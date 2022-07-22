KKTC’de kamu maaşlarına düzenleme: 15 bin lira üzeri alan herkesten yüzde 20 kesilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kamu maaşlarında düzenlemeye gidilerek 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesilmesine karar verildi.

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’nun yazılı açıklamasına göre Bakanlar Kurulu, hazırlanan yeni karar hükmünde kararnameyle kamuda çalışan ve emeklilerin maaşında düzenlemeye gitti.

30 Temmuz’dan itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre, uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek.

“Yeni maaş politikası geçici” diye konuşan Üstel, ‘sadece kamu çalışanını değil, özel sektörü de düşünmek zorunda olduklarını‘ söyleyerek maaş kesintilerinde ‘gelir-gider dengesi’ni gerekçe gösterdi.

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Başbakan Ünal Üstel, çalışmaların ardından 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında da 1,23 lira, mazot fiyatlarında da 1 lira indirime gidildiğini açıkladı.