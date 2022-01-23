KKTC’de erken genel seçimde ilk sonuçlara göre iktidar partisi UBP önde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde götürüyor.

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KKTC’de oy verme işleminin yerel saatle 18.00’de (TSİ 19.00) tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların yüzde 31,85’inin sayıldığını, ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yüzde 41,59 ile ilk sırada olduğunu açıkladı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 30,49, Demokrat Parti (DP) yüzde 8,15 , Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,89, Halkın Partisi (HP) yüzde 5,82 oranlarıyla sıralanırken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 barajının altında oy oranlarına sahip.

AA’nın aktardığına göre söz konusu oranlarla 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 26, CTP 18, DP üç, YDP iki ve HP bir sandalye elde ediyor.

KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Seçimde 403 milletvekili adayı yarıştı

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 koltuk için sekiz siyasi parti ve üçü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı.

Seçime Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) katıldı.

Mevcut durumda Mecliste UBP’den 20, CTP’den 12, HP’den altı, DP’den ve TDP’den üç, YDP’den bir ve bağımsız dört olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor. Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili sayısı 49’a düşmüştü.

Meclis’teki 49 vekilden 40’ı seçimde yeniden adaylığını koymuştu.

Mecliste DP’den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP’den Tolga Atakan, UBP’den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP’den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler, 11 Kasım 2021’de, erken genel seçimin 23 Ocak’ta yapılması için ortak karar almıştı.