KKM’de zorunlu karşılık oranı artırıldı

Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı.

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Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların (KKM) zorunlu karşılık oranları artırıldı. MB, piyasada oluşan TL likidite fazlasının, TL zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlamayı planlıyor.

Bu kapsamda, vadeli TL mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos’tan itibaren tesis edilecek.