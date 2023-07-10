Bankacılar: KKM baskısı sürüyor, piyasalarda değişim yok

Bankacılık sektörü, yeni ekonomi yönetimine rağmen kur korumalı mevduat (KKM) baskısının devam ettiğini ve piyasalarda bir şeyin değişmediğini söylüyor.

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Seçim sonrası ekonomi yönetiminin değişmesi, piyasalarsa beklentiyi artırmıştı. Ancak hem Merkez Bankası’nın faiz hamlesi hem de diğer düzenlemelerin geri çekilmesinde yavaş davranılması, hayal kırıklığı yarattı.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan bankacılık sektörü kaynakları da yeni yönetime rağmen piyasalarda çok fazla bir değişimin olmadığını vurguladı.

Bankacılık sektörü kaynakları TL mevduat faizlerinde gevşeme olsa da kur korumalı mevduat baskısının devam ettiğini, krediye erişim sıkıntısının sürdüğünü anlattı.