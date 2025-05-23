KKM'de düşüş sürüyor: 600 milyar liranın altında

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 29 milyar 799 milyon lira azalarak 596 milyar 88 milyon liraya düştü.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bültenine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 16 Mayıs haftasında 27 milyar 703 milyon lira artarak 18 trilyon 416 milyar 803 milyon liradan, 18 trilyon 444 milyar 506 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 394 milyar 668 milyon lira artarak 21 trilyon 956 milyar 634,4 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 258 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, 16 Mayıs itibarıyla 1 milyar 915 milyon lira azalarak 2 trilyon 257 milyar 782 milyon liraya indi.

KKM bakiyesi de geçen hafta yüzde 4,8 ve 29 milyar 799 milyon lira azalarak 596 milyar 88 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,72’si oldu.