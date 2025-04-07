KKM’de düşüş sürüyor

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre KKM hesapları 28 Mart haftasında 20,6 milyar lira azalarak 758,4 milyar liraya geriledi. CNBC-e‘nin aktardığına göre KKM’nin 2025 seyri şöyle: Tarih KKM Bakiyesi (TL) Değişim 28.03.2025 758.446,92 20.557,99 21.03.2025 779.004,91 19.812,60 14.03.2025 798.817,51 26.592,52 7.03.2025 […]