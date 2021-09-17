Kızının saçı öğretmeni tarafından kesilen baba 1 milyon dolarlık dava açtı

ABD’de bir baba, yedi yaşındaki kızının ebeveyn izni olmadan öğretmeni tarafından saçının kesilmesi üzerine 1 milyon dolarlık (8,5 milyon lira) dava açtı.

Fotoğraf: Jimmy Hoffmeyer

Michigan eyaletinde yaşanan olayda baba Jimmy Hoffmeyer, açtığı davada melez kızının anayasal haklarının ihlal edildiğini savundu.

Babanın anlatımına göre olay şöyle yaşandı: Geçen nisan ayında kızı Jurnee bir gün okuldan döndüğünde başının bir tarafındaki saçının çoğunluğu kesilmişti. Sınıf arkadaşlarından biri okul servisinde kızının uzun kıvırcık saçlarını kesmişti.

Kızlarını kuaföre götürerek saçının kesimini düzelttirdi, iki taraftraki boy farkının daha az görünür olmasını sağladı. Ancak küçük kız iki gün sonra bu kez saçının diğer tarafı kesilmiş halde eve geldi.

Baba yine bir çocuğun yaptığını düşünürken, kızı öğretmeninin saçını ‘eşitlemek’ için kestiğini anlattı.

Olayla ilgili okul bölge müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma temmuzda sonuçlandı ve öğretmenin okul kurallarını ihlal etmekle birlikte ırkçı hareket etmediğine karar verildi.

Mount Pleasant Devlet Okulları ve iki öğretim görevlisi aleyhine açılan davada çocuğun anayasal haklarını ihlal edildiğinin yanı sıra, ırk ayrımcılığı, etnik sindirme, kasıtlı duygusal saldırıya uğradığı iddia edildi.