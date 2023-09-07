Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla öldü

Samsun’un Bafra ilçesinde kına gecesinde başına maganda kurşunu isabet eden gelinin babası Mehmet Şahin’in (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Koruluk Mahallesi’nde dün gece düzenlenen kına gecesinde, silahlarla havaya açılan ateş sırasında Şahin’in başına kurşun isabet etti.
Araçla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Şahin, hayatını kaybetti.
Olay yeri incelemesinde kına gecesi alanında farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulunduğu belirtildi.
Şüpheli E.Ö, jandarma tarafından aynı mahallede gözaltına alındı.