Kızılay’ın Gazze’deki personelle iletişimi koptu

Türk Kızılayı, Gazze’deki yerel personelleriyle iletişimin koptuğunu duyurdu.

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İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Hamas da bunun üzerine kentin kuzeyinde şiddetli çatılmaların başladığını açıklamıştı.

Aynı zamanda internet de dahil kentteki tüm iletişimin koptuğu bildirilmişti.

Türk Kızılayı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları sonrası bölgedeki personelle iletişim kuramadıklarını duyurdu. Kızılay’ın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:

“Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze’deki yerel personelimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve siviller hedef olmamalıdır. BM Genel Kurulu’nda kabul edilen, Gazze’de ‘acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes’ çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir.”