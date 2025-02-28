Kızı duyurdu: Ferdi Tayfur'un tüm sınai ve fikri haklarına tedbir

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının tüm sınai ve fikri haklarına tedbir konduğunu duyurdu.

Sanatçı 2 Ocak’ta hayatını kaybetti. Ölümünün ardından açıklanan vasiyetinde Tayfur, oğlu Timur Turanbayburt’a ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın’a hiçbir taşınmaz bırakmamıştı.

Sanatçının beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarıysa Nilüfer Turanbayburt’a kalmıştı.

Tuğçe Tayfur’un Instagram’dan paylaştığı mahkeme kararına göre sözü, müziği veya aranjesi Ferdi Tayfur’a ait eserlerin başkasına devri veye temlikinin (alacağın ve mülkiyetin devri) engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı alındı.