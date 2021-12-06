Kıyıköy’de, tutuklanan eski belediye başkanının yerine Tercan Yatkın seçildi

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi belediye başkanı Ender Sevinç’in hakkındaki soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılması sonrası yapılan belediye başkanlığı seçimini CHP’nin adayı Tercan Yatkın kazandı.

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Geçen hafta Kırklareli başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Sevinç’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bazı evraklara el konmuştu. CHP’li Sevinç ve iş insanı Tolga Ö. sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

AA’nın haberine göre belediye başkanlığı makamında basına kapalı olarak yapılan seçimde AKP’den Necmettin Dan, MHP’den Nazmi Andıç ile CHP’den Yatkın yarıştı.

Belediye Kanunu 45’inci maddesi gereği gizli oylama yapıldı. Dokuz belediye meclis üyesinin oy kullandığı seçimin birinci turunda Dan ve Yatkın dörder, Andıç ise bir oy aldı. İkinci turda Yatkın beş, Andıç üç, Dan bir oy aldı. Seçimin son turunda yine beş oy alan Yatkın belediye başkanı seçildi, Dan dört oy aldı.

Bir yanının mutlu diğer yanının ise buruk olduğunu söyleyen Yatkın, “Burada kazanılan bir seçim vardı zaten. Kardeşimizin izinden devam ediyoruz. Bu seçimi daha önce CHP kazanmıştı zaten. Hak yerini buldu” dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ise, “Sahada kazanılmış olan bir seçimi CHP masa başında kaybetmedi. Bunu gösteren, sağlıklı düşünce yapılarını oylarına da ilave ettiren belediye meclis üyesi arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum” ifadelerini kullandı.