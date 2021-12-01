Kıyıköy Belediye başkanı ‘usulsüzlük ve rüşvet’ iddiasıyla tutuklandı

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesi’nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Ender Sevinç tutuklandı.

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AA’nın aktardığına göre iki gün önce gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden yedisi işlemlerin ardından jandarmadan serbest bırakıldı. Başkan Sevinç’in de aralarında bulunduğu altı şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Sevinç, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer beş şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Ne olmuştu?

Kırklareli başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda belediye naşkanı Sevinç’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak bazı evraka el koymuştu.