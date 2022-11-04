Kitaplara bir zam daha yolda

Kağıt fiyatlarının bu yıl neredeyse ikiye katlanmasının ardından yayıncılar, kitap etiketlerinde bir kez daha değişiklik yapılacağını duyurdu. Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam gelmesi bekleniyor.

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Yaşanan ekonomik kriz sebebiyle hemen her ürünün fiyatı iki katına çıkarken kağıt, baskı, kırtasiye ve telif maliyetleri da yükseldi.

Yayıncıların seneye kötü koşullarda başladığını ve çok uzun süredir de krizle mücadele ettiklerini söyleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Cemran Öder, kitap fiyatlarına zam geleceğinin sinyalini verdi.

NTV’de yer alan habere göre kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam gelmesi bekleniyor.

400 sayfalık bir kitaptan 2 bin 200 adet basmanın maliyeti 11 ay önce 9 bin 500 lira civarındayken, bu rakam bugünlerde 26 bin liraya kadar yükseldi.

Öder, ”Tüm dünyada 2020’nin başından beri kağıt krizi var. Türkiye’deki yayıncılar döviz kurlarıyla mücadele ediyor. Tek başına kağıtta yüzde 120 maliyet söz konusu. Baskı, tutkal, kağıt girdisi de olunca yüzde 240’ların üzerinde artış var” dedi.

TYB yöneticisi, ”Nisandan bu yana kitap satışlarında yüzde 30-40’lara yakın düşüş var” dedi ve kitap üretiminde de düşüşün olduğuna dikkat çekti.