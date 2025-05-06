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Yaramazlara biraz batar!

Kış uykusundan uyanan bozayılar açlıktan TOKİ konutlarına girdi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan bozayılar açlıktan TOKİ konutlarına indi.

Fotoğraflar: AA

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı, sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış’ta yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.


Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinden Tepe Mahallesi’ndeki Taşkıran TOKİ Konutları’na inen bozayılar, çöp konteynerlerini devirip yiyecek aradı.

Çöpten karnını doyuran bozayılar mahallede gezindikten sonra ormanlık alana döndü.

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