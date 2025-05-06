Kış uykusundan uyanan bozayılar açlıktan TOKİ konutlarına girdi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan bozayılar açlıktan TOKİ konutlarına indi.
Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı, sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış’ta yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.
Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinden Tepe Mahallesi’ndeki Taşkıran TOKİ Konutları’na inen bozayılar, çöp konteynerlerini devirip yiyecek aradı.
Kış uykusundan uyanan bozayılar açlıktan TOKİ konutlarına girdihttps://t.co/66hgAVtLJp pic.twitter.com/SeODkmWkgh— Diken (@DikenComTr) May 6, 2025
Çöpten karnını doyuran bozayılar mahallede gezindikten sonra ormanlık alana döndü.