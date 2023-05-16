Kırşehir’de kadın cinayeti

Kırşehir’de bir kadın, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu.
AA’nın haberine göre Ankara Caddesindeki Ünal Apartmanında ikamet eden G.T’den (38) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine ikamete giren ekipler G.T’nin hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekibi G.T’nin vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından G.T’nin cesedi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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