Yaramazlara biraz batar!

Kırmızı bültenle aranıyordu: Uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul’da yakalandı

Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul’da yakalandı.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ‘Kartel-5‘ operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:


“Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı Rawil Ali Qureshi İstanbul’da yapılan Kartel-5 operasyonuyla yakalandı.”

Bakanın açıklamasına göre Hollanda’ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 Ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

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