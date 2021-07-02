Kimyasal atık şüphesi: Marmara Denizi’ne ‘beyaz renkli’ su karıştı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinden Marmara Denizi’ne karışan derenin rengi beyaza döndü. Kimyasal atık şüphesi nedeniyle çevrede sakinleri tedirgin.

Marmara Denizi’ne karışan ‘beyaz’ renkli su. Fotoğraf: DHA

Müsilaj tehlikesi nedeniyle ‘Marmara Denizi öldü‘ yorumları yapılırken, Kadıköy’den bir çevre kirliliği haberi daha geldi. DHA’nın haberine göre Kalamış Atatürk Parkı’nın yanındaki dereden Marmara Denizi’ne ‘beyaz renkli su’ karıştı.

Kimyasal atığın neden olduğu düşünülen görüntü endişeye yol açtı. Çevreye yayılan koku da rahatsızlık yarattı. Denize karışan su havadan da görüntülendi.

Yıllardır konuşulan deniz kirliliği Marmara Denizi’ni kaplayan müsilajla görünür olunca konu Türkiye’de gündemin en önemli maddelerinden biri haline geldi. Giderek yayılan hatta son olarak Kuzey Ege’de de görülen deniz salyası, dünyanın en genç ve en kendine has denizlerinden Marmara’nın bitirildiğinin kanıtı olarak yorumlanmıştı.