Kimse kazanmak istememişti: Altın Ahududu Ödülleri verildi

Sinemada yılın en kötü film, yönetmen ve oyuncularının seçildiği Altın Ahududu Ödülleri’nin ‘kazananları’ belli oldu. Toplam sekiz kategoride aday gösterilen ‘Blonde’ yılın en kötü filmi seçildi.

Blonde filmi – Colin Farrell – Tom Hanks

Akademi Ödülleri’nin ‘çirkin kuzeni’ olarak gösterilen ‘Altın Ahududu Ödülleri’ (Razzie Awards) Oscar’dan bir gün önce sahiplerini buldu.

Yılın en kötü filmi: Blonde

Hollywood efsanesi Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan Netflix yapımı ‘Blonde’ filmi ‘en kötü yönetmen’, ‘en kötü senaryo’, ‘en kötü film’ ve ‘en kötü yardımcı oyuncular’ kategorilerinin de aralarında olduğu sekiz dalda aday gösterilmişti.

Başrolü Ana de Armas’a Oscar adaylığı getiren yapım, en kötü film ve en kötü senaryo ödüllerine layık görüldü.

Oscar ödüllü Tom Hanks de yılın en kötüsü

Hem ‘Elvis’ filmindeki hem de Disney’in yeniden çektiği ‘Pinokyo’ filmindeki rolüyle en kötü performanslara aday gösterilen Oscar ödüllü Tom Hanks ise yılın en kötü yardımcı erkek oyuncusu seçildi.

Razzie Kurtarıcı Ödülü’ne değer görülen isim ise 2004’te ‘Alexander the Great’le ‘en kötü oyuncu’ seçilen ve 2022’de ‘The Banshees of Inisherin’le Oscar’ın öne çıkanlarından biri olan Colin Farrell oldu.

Ryan Kiera Armstrong

‘Firestarter’ filmindeki performansıyla 12 yaşındaki Ryan Kiera Armstrong’un ‘en kötü kadın oyuncu’ dalında aday gösterilmesi gelen tepkilerin ardından iptal edilmişti. Altın Ahududu bu yıl ödülü kendisine verdi.

Kazananlar şu şekilde:

En kötü film: Blonde

En kötü erkek oyuncu: Jared Leto – Morbius

En kötü kadın oyuncu: The Razzies

En kötü yeniden yapım/devam filmi: Pinokyo

En kötü yardımcı erkek oyuncu: Tom Hanks – Elvis

En kötü yardımcı kadın oyuncu: Adria Arjona – Morbius

En kötü ekran çifti: Tom Hanks ve Lateks kaplı yüzü ve gülünç aksanı – Elvis

En kötü yönetmen: Machine Gun Kelly ve Mod Sun – Good Mourning

En kötü senaryo: Blonde – Andrew Dominik

Razzie kurtarıcı ödülü: Colin Farrell – The Banshees of Inisherin