Altın Ahududu Ödülleri’ne tepki yağmıştı: Özür dilediler

Sinemada yılın en kötü film, yönetmen ve oyuncularının seçildiği Altın Ahududu Ödülleri, tepkilerin ardından özür dileyerek, 12 yaşındaki oyuncu Ryan Kiera Armstrong’u ‘En Kötü Oyuncu’ adaylarının arasından çıkardı.

Ryan Kiera Armstrong

Akademi Ödülleri’nin ‘çirkin kuzeni‘ olarak gösterilen ve Oscar’dan bir gün önce dağıtılan ‘Altın Ahududu Ödülleri’ (Razzie Awards), ‘Firestarter’ filmindeki performansıyla 12 yaşındaki Ryan Kiera Armstrong’u ‘En Kötü Kadın Oyuncu’ dalında aday göstermesi tepki çekti.

Birçok kişi, küçük bir çocuğun bu tarz bir şova aday gösterilmesinin ‘zorbalık’ ve ‘acımasızlık’ olduğunu söyledi.

Oyuncu Julian Hilliard, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Altın Ahududu’nun bir çocuğu aday göstermesinin iğrenç ve yanlış olduğunu belirtti: “Neden bir çocuğu daha fazla zorbalığa ya da daha kötüsüne maruz kalma riskiyle karşı karşıya bırakalım? Daha iyi olun”

Altın Ahududu Ödülleri’nin kurucu ortağı John Wilson ise Armstrong’un adaylığı üzerine verilen öfkeli tepkinin ‘abartılı’ olduğuna inandığını aktardı. Wilson, adaylığın kötü niyetli olarak anlaşılabildiğinin farkında olduklarını ancak amaçlarının bu olmadığını, asıl niyetlerinin ‘komik olmak’ olduğunu söyledi.

‘Çok kötü bir şekilde yanlış adım atmış gibiyiz’ diyen Wilson eleştirileri kabul etti.

CNN’in haberine göre ödül komitesi tepkilerin ardından özür diledi ve Armstrong’u aday oylamasından çıkardıklarını duyurdu:

“Armstrong’un seçimlerimiz sonucunda yaşadığı her türlü incinme için üzgün olduğumuzu söylemek istiyoruz.”

Komite, artık 18 yaşın altındaki herhangi bir oyuncu veya film yapımcısının değerlendirilmeye alınmasının engelleneceğini de açıkladı.