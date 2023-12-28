Kimlik, pasaport ve ehliyete zam

Resmi işlerde kullanılan değerli kağıt bedellerine yapılan zamla birlikte kimlik kartları 130, sürücü belgeleri 990, pasaport defteri 790 liraya yükseldi.

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2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınacak ücretler belli oldu.

Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde -yaklaşık yüzde 58- artırıldı.

Karar, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete‘de yayınladığı tebliğine göre yeni fiyatlardan bazıları şöyle:

Kimlik kartları 130 lira

Pasaport defter değeri 790 lira

Aile cüzdanları 705 lira

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira

Motorlu araç tescil belgesi 885 lira

İş makinesi tescil belgesi 740 lira

Mavi kart 130 lira

Noter kağıdı ve beyanname 87 lira

Protesto ve resen senetler 174 lira

Çek yaprağı 55 lira

Harçlara da zam gelecek

Öte yandan yeni yılla birlikte pasaport harcına da yüzde 58 oranında bir zam gelecek. Buna göre bir yıllık pasaport bedeli 1512 liradan 2395 liraya, iki yıllık pasaport bedeli 2469 liradan 3912 liraya, üç yıllık pasaport bedeli 3507 liradan 5557 liraya, Üç yıldan uzun süreli pasaport bedeliyse 4943 liradan 7832 liraya çıkacak.