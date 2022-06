Kim Kardashian genç görünmek uğruna dışkı yemeye razıymış

Servetinin önemli bir kısmını dış görünüşüne borçlu olan Kim Kardashian genç görünmek uğruna dışkı yiyebileceğini anlattı.

Fotoğraf: NYT

İsminin önüne mesleğiyle ilgili bir sıfat getirmek güç olan ‘TV ünlüsü‘ Kardashian New York Times’a yeni cilt bakım serisi SKNN by Kim’i anlatırken “Her şeyi yaparım” diyor: “Eğer bana her gün dışkı yemem gerektiğini ve bu sayede daha genç görüneceğimi söyleseniz yiyebilirim.”

Dokuz adımdan oluşan cilt bakım serisinin her adımının önemli olduğunu ve atlanmaması gerektiğini söylüyor.

Neyse ki dışkı, ürünlerinde gençlik ve güzellik uğruna kullanılan malzemelerden biri değil. C Vitamini, hyalüronik asit, glikolik ve laktik asit, shea yağı gibi daha geleneksel malzemeler, 41 yaşındaki Kardashian’ın ürün içeriklerinden birkaçı.

Forbes’a göre net serveti 1 milyar doların üzerinde olan Kardashian’ın cilt bakım serisi bu ay piyasaya çıkacak. Dokuz üründen oluşan setin fiyatı 630 dolar.