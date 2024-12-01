Kim Jones'tan, Marc Jacobs'un 40'ıncı yılına özel kolye

Kim Jones, Marc Jacobs markasının 40’ıncı yıl dönümünü benzersiz bir kolyeyle kutluyor.

Fotoğraflar: Marc Jacobs

Marc Jacobs evreninden ilham alan özel tasarım kolye, aralarındaki özel bağı vurguluyor ve Dior Homme kreatif direktörü, Jacobs’ın imza stillerini lüks detaylarla ustaca harmanlıyor.

Kolye, hacimli, kavisli bir zincirle hazırlanmış ve Christian Dior’un ‘CD’ ve Marc Jacobs ‘MJ’ baş harflerinin yanında damla şeklinde narin kristallerle, neşeli bir trompe-l’œil görünümü yaratıyor.

Kim Jones bu tasarımla, basit ama güçlü bir ifadeyle ‘Marc benim kahramanlarımdan biri’ diyerek, arkadaşlıklarında yeni bir bölümü işaret eden ve modaya olan tutkularını ölümsüzleştiren bir parça sunuyor.

Ancak bu eşsiz kolyeye sadece en hızlılar sahip olabilecek. Kim Jones x Marc Jacobs 40’ın yıl dönümü kolyesi sınırlı sayıda üretildi ve sadece 20 adet mevcut.