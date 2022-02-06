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Yaramazlara biraz batar!

Kilis’te gözleri alnının ortasında doğan oğlak öldü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde gözleri alnının ortasında doğan oğlak öldü.

Fotoğraflar: AA

​​​​​​​Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal’ın dişi keçilerinden biri üç gün önce gözleri alnının ortasında bir oğlak doğurdu.


Süt içemeyen ve sağlığı kötüye giden oğlağın bakımını yapamayan Kartal, Gaziantep Canpati Derneği’nden yardım istedi.

Köye gelen dernek yetkilileri, oğlağı sahibinden teslim alarak Gaziantep’e götürdü.

AA’nın aktardığına göre özel bir klinikte tedavi altına alınan oğlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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