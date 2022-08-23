Kilis’te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Kilis’te dağlık alanda yabancı uyruklu anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında önceki gün iki cesedin bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin savcılık koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor. Jandarma ekipleri, cinayet iddiasıyla, maktullerle akrabalık ilişkisi bulunan Suriye uyruklu Ş.H.S’yi (30) Gaziantep’te düzenlediği operasyonla yakalayarak Kilis’e getirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.H.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Cesetler Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Ne olmuştu?

İki gün önce, Kilis’te Merkeze bağlı Topdağı köyü civarındaki dağlık alanda iki kadının cansız bedeni bulunmuştu.

Biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cesetlerin iki kadına ait olduğunu belirlemişti.

Savcısın olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştı.